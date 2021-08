Min kæreste har forsøgt at lægge bånd på det. Men hans opførsel nager mig stadig

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg er en kvinde, i forhold på andet år. Vi elsker hinanden meget højt og vil rigtig gerne hinanden, men samtidig har vi mange problemer i forhold til kommunikation og ’passende’ adfærd i et forhold.

Et af de store problemer er, at min kæreste flirter meget, når vi er ude. Han får sin bekræftelse og ’glæde’ ved at møde nye mennesker, flirte og bryde grænser.

Han er mig ikke utro og er ikke interesseret i at være sammen med andre kvinder, men han har brug for at kunne være sig selv, flirte og føle sig fri. Han er meget ærlig og åben og vil helst i byen med mig, og at vi er ’sammen’ om tingene – at vi har det sjovt og hygger sammen.

Men stadig, så føler jeg, at han overskrider mine grænser hver gang. Han flirter, rører, taler meget og danser med andre kvinder. Jeg har meget svært ved det og føler mig ikke respekteret, når jeg ser ham flirte og give sin opmærksomhed til andre.

Det sker næsten hver gang, vi er ude. Jeg føler, at han er for grænseoverskridende, og samtidig føler han, at han hele tiden skal holde igen og passe på – at han ikke kan være sig selv.

Han føler sig låst og er ikke glad i vores forhold – siger han selv. Han har forsøgt at lægge bånd på det, men har nu fundet ud af, at han ikke kan være i vores forhold på den måde. Han er ikke glad. Han bliver nødt til at kunne være sig selv og føle sig fri.

Jeg ved derfor ikke, om vi skal stoppe forholdet nu, eller om jeg kan forsøge på andre måder?

Jeg håber, at I kan hjælpe.

Kærlig hilsen den håbløse

Gæsteredaktør Adam Ild Rohweder:

Kære håbløse

Et parforhold handler om gensidig respekt OG OM AT VÆRE GLAD. Det skulle jo gerne være en tosomhed, hvor man kan blotte sig selv og føle sig tryg. Det kan være et rum med et andet menneske, hvor man altid har hinanden og kærligheden.