Hun blev dræbt for at have tisset i en døbefond. Men hvordan skulle Kirsten nå helt derop med sine dårlige ben?

Vi fortæller her historien om tjenestepigen Kirsten Lauridsdatter. Dømt for at tisse i en døbefond og brændt på bålet til skue for offentligheden. Hun blev en central figur Køge Huskors Sagen, en heksejagt, der løb fra 1608-1615, hvor 16 kvinder blev anklaget for hekseri. 13 blev dømt og brændt levende, to begik selvmord og én undslap.

