2 hjerter: Indpakningen får maden til at ligne en million. Men det smager af halvsløj grillbar

Pink papirposer med navnet Curb skrevet i røde, bløde former. Indeni er burgere og burrito pakket pænt i gråt genbrugsemballage pyntet med søde klistermærker. For eksempel et rødt æsel, der spyr ild.

Hey! Det ser da meget tjekket ud. Kæk attitude, antydning af lidt personlighed. Og det er netop den, man savner, når man bestiller mad fra et sted, man ikke har noget forhold til, ikke ved, hvem står bag, og ikke har set.

Og sådan et sted er Curb. En såkaldt spøgelsesrestaurant, hvor maden bliver lavet i et storkøkken og udelukkende kan bestilles via Wolt, hvor Curb er listet som et ’virtuelt sted’.