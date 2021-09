Kendt forfatter: Smid Søren Brostrøm op på et kors midt i København

En pandemi som corona fortjener derfor et mindesmærke. Når svære tider mindes med monumenter i byrummet, er det ofte med store, pompøse statuer eller pladser, men her på Ibyen havde vi lyst til at ryste posen og lade det være helt frit for fem personer fra fem forskellige fagområder at finde på en ide til et mindesmærke, som kunne reflektere over den svære tid.

Politiken.dk i 3 måneder - kun 299 kr. Læs hele artiklen nu Køb abonnement Du kan også prøve 1 måned for 1 kr. Læs mere her

Allerede abonnent? Log ind her