»Maden er så magisk«: Olivia Joofs weekend skal blandt andet bruges i Blågårdsgade

Hvad skal du i weekenden? Ibyen prikker en udvalgt person på skulderen og spørger, så du kan få inspiration til København.

Jeg vågner i min nye, vidunderlige lejlighed på Nørrebro! Jeg skal på optagelser på Julie og Jespers første spillefilm (Julie Rudbæk og Jesper Zuschlag, der står bag generationsserien ’29’, der nu går op til ’33,’ red.). Så jeg er helt sikkert grinet en masse og er klar til at tage på weekend i et strålende humør. Min veninde Bette udgiver sin single. Det skal fejres med drinks, lettelse og lange kram. Vi ved ikke, hvor vi skal spise endnu, det ender for ofte med Baka d’Busk, Barlie, Mangia eller Estadio – men jeg fik lige anbefalet Esmee. Den vil jeg gerne prøve! For tiden har vi fået lidt mere lyst til at sidde på en bar eller bodega. Røglugten kan jeg godt undvære. Men jeg er lidt i sådan noget a la Bo-Bi Bar-humør. Du ved. En god snak. Hjem klokken to. Så det tror jeg, vi skal.