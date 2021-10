Madanmelder: Var restaurantens gæster i virkeligheden skuespillere castet til at sidde her som det perfekte klientel?

Ventet med længsel. De ord kunne med rette stå over døren på Pirlo, for i denne del af København – Amager – er der stadig langt mellem de gastronomiske højdepunkter. Og når et af øens bedste spisesteder, Toto på Amagerbrogade, annoncerer, at de åbner endnu et spisested, så er forventningen høj.

Adressen på Strandlodsvej har været klar længe, men det har tilsyneladende taget 13 måneder for Pirlo at komme igennem et kafkask kommunebureaukrati, før dørene kunne slås op i den hyggelige baggård, der sommeren igennem håbefuldt og til ingen verdens nytte har stået klar med nypudset kaffemaskine, hængende blomster og indbydende udendørsdæk.

