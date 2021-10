Ibyens brevkasse: Vores karrierer går fint, vi er glade sammen, og vi bor i en pæn andelslejlighed, så hvad er mit problem?

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg keder mig, tror jeg. Jeg har været sammen med min søde kæreste i godt og vel syv år, med en enkelt indlagt pause. Han er dejlig, parforholdet er dejligt, og måske det er det, jeg er bange for? Vi er i start-30’erne, og for første gang i lang tid kan jeg mærke, at trygheden føles lidt som et fængsel. Ingen af os har specielt lyst til at få børn, i hvert fald ikke nu. Vores karrierer går fint, vi bor i en pæn andelslejlighed.

Hjælp! Hvorfor er parforhold så kedeligt? Ugens spørger

Jeg dør bare lidt over, at mit liv er så sat. Jeg ser mine singlevenner, og det er ikke, fordi de har det sjovere, men måske de er mere frie. Jeg har tænkt på at åbne forholdet, være utro eller gå fra ham. Men det har jeg ikke nødvendigvis lyst til, jeg har bare heller ikke lyst til at bare fortsætte i trummerummen. Hjælp! Hvorfor er parforhold så kedeligt? Og nej, det handler ikke om kedelig sex.

Kh parforholdsfængslet

Gæsteredaktør Mette Davidsen-Nielsen:

Kære Fængslet

Selv om kedsomhed tilhører kategorien af luksusproblemer, kan konsekvenserne være alvorlige nok, hvis tilstanden bliver kronisk. Gab smitter lige så meget som grin. Din kæreste bliver kedeligere af, at du keder dig.

Men forhold, hvor man aldrig keder sig, har tendens til at blive lige lovlig spændende. At kede sig sammen fra tid til anden er en slags luksus. Og trummerum er nok bare en del af den langtidsholdbare parforholdspakke, hvis man vil have sådan en.

Singlelivet er måske friere, men ikke i sig selv en kur mod kedsomhed.