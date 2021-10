Ibyen tipper: De har to Michelin-stjerner. Nu kan du spise deres mad for 80 kroner

Hver uge gennemtrawler Ibyen-redaktionen Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger en række bud til din uge i byen. Få dem direkte i indbakken ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

LÆS! Efteråret er bøgernes sæson. Hvis ikke blæst, regn, slud og kulde lægger op til at ligge under dynen og tygge sig igennem gode bøger, hvad gør så? Problemet kan bare være, hvilken bog man skal læse. Et oplagt sted at få inspiration er HÖST Nordisk Litteraturfestival 2021 i weekenden, hvor der vil være »talks, oplæsninger, livepodcast, koncerter og brandtaler med en lang række spændende nordiske forfattere, kritikere, podcastere og musikere«. Festlighederne foregår på Johan Borups Højskole, koster ingen penge og starter kl. 19 på fredag 29. oktober og slutter af med en fest lørdag 30. oktober.