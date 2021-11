Her er forklaringen på mysteriet om de mange rødhårede på Assistens Kirkegård

Fun facts

Det vidste du ikke om egern

Egernet spiser blandt andet agern, bog og kogler. Hvis du finder en nedgnavet kogle, kan du se, om det er et egern, der har spist det, eller om det er en anden gnaver. Hvis det er et egern, vil koglen se mere flosset og forrevet ud, end hvis en mus har spist den. Musen gnaver tættere ind til koglen.

Du kan også se på koglen, om egernet er højre- eller venstrehåndet. Når egernet spiser en kogle, så starter det nedefra, og tipper spidsen mod enten venstre eller højre, mens det spiser. Derfor vil du kunne se på gnavemønsteret, om egernet har spist mod venstre eller højre.

Et egern får et til to kuld af tre til seks unger om året. Ungerne kan veje helt ned til ti gram, når de bliver født, og de kommer ikke ud af reden før efter to måneder.

Vi har både røde og sorte egern i Danmark. Fordi de sorte og røde egern er samme art, kan de parre sig med hinanden. Generne for rød pels er stærkere end generne for sort pels. Derfor forsvinder den sorte farve i løbet af nogle generationer. I Assistens Kirkegård er der kun røde egern, som er det mest almindelige.

Egernet er fredet i Danmark.

