Vi skulle have haft børn sammen. Så fandt jeg en anden, og vinkede farvel til min ekskæreste. Næsten da...

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

I starten af sommeren forlod jeg min kæreste gennem seks år. Vi er begge i starten af 30’erne og forsøgte aktivt at blive gravide - bare lige for at sætte scenen. Vi havde længe haft udfordringer, som måske kunne løses i terapi, men jeg mødte en anden på mit studie, som jeg valgte at forlade min kæreste for.

Det nye forhold går sådan set rigtig godt, men jeg bliver stadig grådkvalt, når jeg kommer til at tænke for meget på min eks. Selv om han i en længere periode til sidst gjorde mig ulykkelig, kan jeg til tider stadig føle et stort savn og kærlighed til ham.

Hvad jeg skal gøre for at komme fri fra savnet? Ugens spørgsmål

På mange måder føler jeg, at min nye kæreste ’ser’ og rummer mig mere, men jeg savner den dybe tilknytning, jeg havde til min eks (og som jo udviklede sig gennem mange år).

Mit spørgsmål er, hvad jeg skal gøre for at komme fri fra savnet? Et savn, som jeg er tvivl om er til ham eller blot en forestilling om ham og vores forhold i de gode tider, der var. Det holder mig lige nu tilbage i forhold til at nyde mit nye forhold, og jeg er bange for, at det i sidste ende kan ødelægge det.

Kh en fortvivlet kvinde

Gæsteredaktør Zinnini Elkington:

Kære fortvivlede kvinde

Først de dårlige nyheder. Du spørger ’hvordan’ du kan komme fri af savnet, og der må jeg skuffe dig, for det kan du ikke. Du kommer nok til at have kærestesorger i et års tid eller mere.

De gode nyheder er, at du ikke behøver at komme fri af savnet for at kunne give dig hen til dit nye forhold. Det er et urimeligt krav, du stiller til dig selv, og det vidner, om at du lider under en kassetænkning af sjælelivet, som jeg personligt ikke tror på.