Engang købte man billetter til sporvognen herinde. Nu er Nørrebro-adresse forvandlet til imponerende café

Sikke et smukt syn! Og her taler jeg ikke om det store abstrakte maleri på endevæggen eller kalenderen med festligt udklædte drags på toilettet.

Jeg taler om café Dzidras kefirvand med hibiscus. En sart lyserød, let perlende drik skænket over isterninger i et stort glas med orange bund. Så bliver man næsten nødt til at hive telefonen frem. Drikken kom på bordet som det første, da vi havde sat os ved et lille bord i cafeen, som er opkaldt efter indehaverens lettiske farmor, hvis navn på dansk udtales ’si-dra’.