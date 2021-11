Hvis du ikke har fået nok af fancy bagværk, vil du nok gerne kende disse nye steder i København

Hver uge gennemtrawler Ibyen-redaktionen Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger en række bud til din uge i byen. Få dem direkte i indbakken ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

SPISDet er snart vinter og sæson for at gemme sig væk i store sweatre og trøstespise sig igennem byens kage-, brød- og wienerbrødsudvalg, der kun vokser. Denne weekend flyttede Hart-bageriet, som vores anmelder tidligere har kastet 6 hjerter efter, fra Christianshavn til større lokaler på Holmen, hvor man i en tidligere militærbygning man fremover kan stille sig i kø for de populære croissanter, mens man kigger på Amalienborg og nyder bølgeskvulpet. Det nye bageri findes på Galionsvej 41 og har åbent søndag til onsdag kl. 8 til 18, og torsdag til søndag kl. 8 til 22. Fremover er det kun på Holmen og i filialen på Gl. Kongevej, at Hart holder til.