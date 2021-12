Bedside holder sexfester: »Vi tilbyder rum, hvor man kan lære mere om sine grænser og sit begær«

Der er dunkle dark rooms og play rooms med kondomer, glidecreme og slikkelapper, når Bedside holder sexpositive technofester. »Det handler om at lave et rum, som føles sikkert nok til, at folk får lyst til at udleve deres seksualitet«, siger folkene bag.