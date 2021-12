De afvikler nogle af landets mest populære ravefester. Men fremtiden er usikker

Ingen racisme. Ingen sexisme. Og ingen billeder. Sådan lyder nogle af reglerne, når kollektivet Endurance holder raves. »Det danske samfund fungerer bedst for normen og for majoriteten. Der er behov for at have nogle andre steder, hvor det ikke er normen, der er det gængse«.