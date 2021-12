Farvel 2021: Listen opsummerer lorteåret i 125 nedslag

Børne-tv-figurer havde penisser på 6 meter. Fjæsinger angreb velbjærgede koner i Nordsjælland. Hvide vægge viste sig at være racistiske. Naser Khader ville hele tiden have massage. Det var umuligt at komme ukrænket igennem 2021. Her er Listens greatest hits fra året, der gik.