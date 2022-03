Han var rædselsslagen for at vokse. Hver morgen tegnede han streger på væggen for at se, om han var blevet højere

Marko Pogacar tager billeder af nøgne kroppe til projektet Bodytalks. Målet er at gøre op med de negative tanker, mange går rundt og har om deres krop. For han har selv prøvet at være styret af ubehag over sin krop.