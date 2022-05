Verdensberømt dj: »Det der med at stå grædende på et toilet i en lufthavn og se en af sine ældste veninder blive gift på Instagram ... der svor jeg, at det skulle aldrig ske igen«

I et krigsramt Europa, der stadig slikker sårene efter to års coronanedlukninger, har vi mere end nogensinde brug for positiv energi, mener dj’en Najaaraq Vestbirk. Under kunstnernavnet Courtesy får hun dansegulve over hele verden til at syde med euforisk trance og techno, der brager derudad.