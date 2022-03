Det bliver kaldt en »institution«, og alverdens stjerner har spist der. Men Politikens madanmelder giver 2 hjerter

En dobbelt espresso til 50 kroner gjorde udslaget for en aften, der ikke ligefrem var value for money. Madanmelder Lærke Kløvedal har været La Buca degli Artisti, der af mange regnes som en institution på hovedstadens madscene.