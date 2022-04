For dig er Paris cafeer, skønhed og romantik. Men for mig findes der en helt anden sandhed

Essay: Paris har været forbillede for københavnske restauratører, konger og arkitekter i århundreder, og når du som københavner tænker ’Paris’, tænker du sikkert caféliv, romantik, historiske, smukke bygninger og parker, kunst, haute couture, élégance. Men for en franskmand er der også temmelig ugly dimensioner, og de bliver særligt synlige her op mod præsidentvalget.