Findes der boliger i København, hvor du kan bo for en SU? Ja, og vi har samlet et overblik over dem for dig

Det billigste sted at bo i København som studerende er i Indre By. Men fælles for mange boliger i København og på Frederiksberg er lange ventetider. Her er guiden til, hvor du kan finde boliger i København til under en månedlig SU-udbetaling, men også, hvor du kan bo billigt, imens du venter på, at ungdomsboligen på Nørrebro bliver ledig.