»Ingen bestillingsopgaver«: Vi bad 8 instruktører skrive et manifest for dansk teaters fremtid

Den 23. september 1722 blev der for første gang offentligt spillet teater på dansk. Det betyder, at dansk teater fylder 300 år disse dage, og i den forbindelse har Ibyen spurgt otte fremadstormende sceneinstruktører om at skrive hver en linje til et fælles manifest. Sceneinstruktørerne har ikke set hinandens linjer, mens de blev til. På den måde bliver manifestet et både kollektivt og individuelt bud på, hvordan dansk teater skal være og blive de næste 300 år.