Hans største drøm er at få fingre i et meget sjældent maleri, der er gemt for offentligheden på Statens Museum for Kunst

»Jeg er 1. konservator på Statens Museum for Kunst. Derudover er jeg også seniorforsker og forsker i maletekniker og materialer. Jeg er oprindelig uddannet tandlæge, men fik på et tidspunkt interesse for konservering. Måske fordi jeg selv malede billeder ved siden af tandlægearbejdet. Jeg blev optaget på konservatorskolen og blev færdiguddannet i 1993. Der er ikke mange sammenhænge mellem de to fag, ud over at vi i begge arbejder med meget små ting og blandt andet bruger skalpeller. Mit primære forskningsområde er historiske maleteknikker og materialer og deres indflydelse på maleriers udseende og bevaring, især inden for italiensk maleri fra 14.-18. århundrede og dansk maleri fra 18.-19. århundrede«.