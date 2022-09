’Tinder-fyr’, ’orbiting’ og ’ghosting’: Den store ordbog til livet på Tinder og alle de andre datingapps

BBenching: Minder lidt om ’ghosting’, da begge begreber dækker over, at en person forsvinder fra et forhold uden at fortælle det til den, der bliver ’forladt’. ’Benching’ er egentlig et udtryk fra sportsverdenen – ’at blive sat på bænken’. Forskellen fra ghosting er dog, at personen ikke forsvinder helt, men stadig bibeholder kontakten og giver en lillefinger en gang i mellem for at bruge dig som en backupplan. Og ja, det er mindst lige så dårlig stil som ghosting at holde folk hen.