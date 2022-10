Jeg er en stolt hustler.   Her er 14 af mine bedste råd til en federe hverdag

Med film som eksempelvis ’Hustlers’ med Jennifer Lopez (2019) og ’The Wolf of Wall Street’ (2013) får man en smagsprøve på den negative association, da hustlere her enten relaterer sig til strippere, der dræner mænd for penge, eller griske Wall Street-typer, som uden omtanke snyder godtroende mennesker for tusinder og atter tusinder af dollars.