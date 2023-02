»Jeg kan godt lide at gå klædt sådan her, men jeg er jo også klar over, at jeg er nødt til at være klædt sådan, hvis jeg skal ind på barer og klubber«

Mine venner med minoritetsbaggrund bliver ofte afvist i døren til byens natklubber, så hvorfor har jeg – en brun kvinde – ingen problemer med at komme ind? Det tog jeg ud i natten for at finde svar på.