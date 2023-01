Unge fortæller om deres åbne forhold: »Pludselig sad vi alle tre i en taxa på vej hjem til Nørrebro«

Flere og flere unge københavnere eksperimenterer med åbne forhold. Men hvordan fungerer sådan et forhold egentlig? Kan man undgå at blive ked af det? Må éns kæreste være sammen med en, der har en større pik end én selv? Og må man forelske sig i andre end sin kæreste? Det fortæller tre par og to singler om her.