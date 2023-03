Fem unge fortæller om at få en abort: »Jeg har haft svært ved at sige nej til at have sex uden kondom«

I foråret er det 50 år siden, at danske kvinder fyldte byen for at fejre den nye abortlov. Vi har talt med fem unge kvinder, der har benyttet sig af retten til fri abort i dag og spurgt dem, hvad det har betydet for deres syn på alt fra prævention til selvværd.