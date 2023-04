Engang var det for de fattige. Nu er det et af byens hippeste mødesteder

Nu overtager loppemarkederne byen, og de bugner af tøj og klimabevidste københavnere. Vi er gode til at overbevise os selv om, at vi gør noget, der er bæredygtigt, når vi fylder tasken på et loppemarked i stedet for i Magasin. Men passer det?