I SMK’s kommende store udstilling har museet været dybt nede i samlingen for at kunne give plads til skjulte skatte. Inspektør Eva de la Fuente Pedersen fortæller her om et af barokkens hovedværker.

»Jeg kan godt forstå, at et publikum kan stå meget fremmed over for de her gamle barokmalerier. Men det var ikke desto mindre det, der var missionen med kunsten i barokken: at nå ud til sit publikum og engagere beskueren gennem sanser og følelser«.