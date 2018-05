Kage i min cocktail? Norsk københavnerbar holder »føstival« med æblekage-tini og Mario Kart-turnering No Stress, der specialiserer sig i at lave cocktails med kagesmag, har klaret sig gennem det første hårde år, og det markeres med en kombineret fødselsdag og festival fra 17.-21. maj.

Det kan stadig lyde underligt: Kage og cocktails.

Men det er det slet ikke.

Ikke hvis man ser på den norske bar No Stress, der har dyrket lige præcis den kombination - først i Norge og siden i København, hvor de siden 2017 har haft en bar i Nørregade.

Her har man kunnet slubre i sager som for eksempel en 'apple pie tini' eller en 'raspberry cupcake', noget, der umiddelbart lyder som mutationer fra et bageri.

Et succesfuldt år taler imidlertid et andet, tydeligt sprog. Konceptet holder. Og det ønsker baren at markere med en fødselsdagsfestival, hvor der blandt andet serveres 100 gratis drinks pr. dag dagen fra 17. - 21. maj.

Derudover kan man prøvesmage versioner af nye cocktails og deltage i barens hushobby, nemlig en Mario Kart-turnering på en ægte Nintendo 64 - med rigtige pengepræmier på højkant, såmænd.

Timo Mikkelsen, der står bag baren, er regerende Danmarksmester i Classic Cocktails, men når han står bag bardisken på No Stress, handler det - som navnet antyder - om at skabe en knap så klassisk atmosfære:

»Vi vil gerne gøre oprør mod den gængse opfattelse af, at en cocktailbar er et eksklusivt sted for slips og habitter. Vores koncept udstråler ro, afslapning og nostalgi«, siger han i en pressemeddelelse.

Har man stadig No Stress til gode, er der altså en god anledning til at tjekke konceptet ud nu. Den søde tand skulle efter sigende blive glad. Få et overblik over Føstival-programmet her.

No Stress. Nørregade 26, 1165 København K.