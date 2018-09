Mad til sjælen: Amerikansk kok serverer vaskeægte sydstatsmad i Den Brune Kødby Frem til nytår kan man hver søndag og mandag få serveret autentisk sydstatsmad tilberedt af den amerikanske kok Amanda Yee, som har planer om at åbne en sydstatsrestaurant i København til næste år.

The Blues Woman.

Det er det navn, den amerikanske kok Amanda Yee har tiltænkt restauranten med sydstatsmad, hun længe har arbejdet på at åbne i København. Men der har tilsyneladende været en række forhindringer, så det har taget længere end ventet. Lige nu lyder planen, at den skal åbne til næste år.

Indtil da, har hun nu meldt ud, vil hun imidlertid hver søndag og mandag slå dørene op til en pop up-restaurant.

Her vil hun diske op med retter, både brunch og aftensmad, der tager smagsløgene på en tur ned til The Deep South - helt dernede, hvor alligatorerne lusker rundt i sumpområderne, og smage og traditioner fra hele verden røres sammen i den store gryde. Det foregår i Slagtehusgade 5C i Den Brune Kødby.

Jambalaya og kærnemælkskylling

Brunchen kan man få om søndagen fra 11 til 15. Først serveres oysters florentine, som er grillede østers i spinathollandaise med parmesan, salat og brød. Derefter majsbrød med pølse, grøntsager og pocheret æg. Vegetarer og veganere kan få biscuits, små kærnemælksboller med skysovs og grøntsager.

Efter alle retter kommer der et lille sødt stykke bagværk kaldet beignet og en kop kaffe, som er lavet af dessertkokken Milton Abel fra Nørrebrobageren Andersen & Maillard.

Beignet er et dybtstegt stykke bagværk. Foto: Pr-foto

Med i prisen følger en cocktail i form af en særlig udgave af bloody mary eller en rosé hibsicus mimosa med hibiscus og mousserende vin. Hele brunchen, dvs. to retter inkl. cocktail, koster 250 kr. per person.

Aftensmaden serveres søndage og mandage fra klokken 17.30 til 22.00. Her kan man blandt andet få dybstegt kylling med røget kartoffelmos af søde kartofler og en coleslaw af palmekål. Man kan få braisseret oksehale med gnocchi af lilla majs. Der er også gryderetten jambalaya med konfiteret and, rejer og pølser. Til vegetarer og veganere er der også her et tilbud: tamales af lilla søde kartofler.

Mindre retter koster fra 80 kr. mens hovedretter koster 150-190 kr.

The Blues Woman. Brunch: søndag 11-15. Aftensmad: søndag og mandag 17.30-22. Slagtehusgade 5C, København V.