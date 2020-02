Hvis du keder dig på torsdag: Ny jazzklub åbner i den sagnomspundne Søpavillon midt i København

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hver uge giver vi dig Ibyens top-3, hvor Ibyen-redaktionen gennemtrawler Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger tre bud til din uge i byen. Få Ibyens top-3 ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Guiden gælder fra 24. februar til 1. marts 2020.

Jazz!

Det er ikke længe siden, at klubkongerne Simon & Simon slog dørene op til deres nye, velbesøgte natklub, Søpavillonen. Men nu spiller de allerede på nye tangenter, for på torsdag åbner de deres nye jazzklub, der har fået navnet Lake House Jazz Klub. En sted, der kommer til at kunne huse mere end 400 mennesker fordelt på flere etager.

Der bliver lovet jazz fra både nye, talentfulde unge musikere og fra mere etablerede navne som f.eks. pianisten Erik Ørum, der spiller til åbningsaftenen. Åbningen starter 17.30 på Søpavillonen, og adgang koster 100 kroner i døren og 50 kroner for studerende. Hvis du vil være sikker på en billet, kan du købe den på forhånd her.

Dans!

På fredag kan du opleve den første i en række af flere koncerter, der under navnet Flamencópolis sætter fokus på flamencodans.

Flamencópolis skal være en by fuld af flamenco - altså ikke hvad man typisk ville forbinde med København, men nu har du chancen for at opleve den spanske dans og eventuelt lure et par trin af selv, når tre professionelle dansere mødes og viser den traditionelle udtryksform frem. Det sker på Union Kbh på Nørre Allé på Nørrebro, og det koster 125 kroner at komme ind. Læs mere her.



Lyt!

Det Steppeulv-nominerede band First Flush giver et smuglyt på deres kommende album fredag aften på Hotel Cecil. Bandets sidste udgivelse blev her i Politiken kaldt »en af de mest originale udgivelser i nyere tid«, og skal du være først med det nyeste og helt opdateret på hvilke undergrundbands, du skal lytte til, så skynd dig forbi Niels Hemmingsens Gade fredag kl. 19.

Foruden den elektroniske kvartet kan du også opleve det instrumentale band Jenny, der varmer op for hovednavnet. Billetter koster 150 kroner, og så er du også garanteret entré til efterfesten. Find din billet her.

God uge!