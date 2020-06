Mikael Bertelsen og Martin Kongstad værter på ny sommerradio

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hvert år i uge 29 plejer festivalen Musik i Lejet at samle tusindvis af mennesker på stranden i sommerhusområdet Tisvilde med flere dages koncerter af danske og internationale kunstnere.

I år skulle navne som Jada og Tessa have spillet, men festivalen blev i april aflyst pga. corona og rykket til en siden udsolgt udgave næste år.

Fakta Musik i Lejet Hvert år i uge 29 løber festivalen Musik i Lejet af stablen fra stranden i Tisvildeleje med koncerter af danske og internationale kunstnere. I år skulle festivalen have fundet sted 16.-19. juli, men grundet corona er den rykket til næste år. Kun 2 pct. valgte at returnere deres billet, hvorfor Musik i Lejet kort tid efter aflysningen meldte udsolgt til næste års udgave, 22.-24. juli 2021.

Det betyder dog ikke, at du behøver at gå glip af festivalstemningen fra Lejet, for arrangørerne bag har besluttet at lade sommerens festival leve videre gennem sommerradioen Radio Lejet, der kommer til at sende hele uge 29.

Hvis livredderne på stranden observerer en fjæsing, eller der bliver set et pindsvin, vil vi klart overveje at gå i breaking Mikael Bertelsen

Radioen sender direkte fra Tisvilde og med blandt andre de tidligere Radio24syv-folk Mikael Bertelsen og Martin Kongstad som værter på egne programmer, skal radiokanalen skabe et »satirisk, legende og musikalsk radio-højdepunkt for sommeren 2020«.

Så lokalt som muligt

Ifølge Mikael Bertelsen kommer radiokanalen til at blive optaget af postnummer 3220.

»Det bliver ligesom en sommerfugl, der kun lever i en uge, og hvor Tisvilde er verdens navle. Det bliver så lokalt, som man overhovedet kan forestille sig. Hvis livredderne på stranden observerer en fjæsing, eller der bliver set et pindsvin, vil vi klart overveje at gå i breaking. Men hvis Nordkorea, Putin eller USA trykker på atomknappen, vil vi ikke beskæftige os med det«, fortæller Mikael Bertelsen til Ibyen.

Interviewer vi kendisser, vil det kun handle om Tisvilde. For eksempel vil jeg hellere tale med Claus Meyer om den tennisrival, han aldrig har kunnet slå, end om madopskrifter Mikael Bertelsen

Kanalen sender online, men også på FM-bånd, og derfor kommer det til at kunne høres ved at tænde for din radio derhjemme.

»Der er noget romantisk over, at du kan modtage radioen i bilen og i de gamle transistorer i sommerhusene. Man skal stille ind på FM-kanalen for at finde ud af, hvad der foregår på den anden side af hækken, på stranden og i skoven«, siger Mikael Bertelsen.

Om morgenen fra kl. 6-9 sender programmet ’Good Old Tisvilde’ med værten Christian Friis, formand for Vejby Tibirke-selskabet:

»Han ved alt om byen, der engang var, inden Teslaerne og marketingdirektørerne købte dyre sommerhuse. For eksempel om dengang omkring Anden Verdenskrig, hvor Svend Asmussen spillede på badehotellet for folk i hvide smokingjakker med tofarvede bowlingsko«, siger Mikael Bertelsen, der selv sender mellem 9 og 13.

»I mit program kommer jeg til at beskæftige mig med alt det, der bevæger sig i byen lige nu. Det kan være udstationerede reportere ved indfaldsvejene, hvor vi stopper op og spørger bilerne, om de har et musikønske. Eller interviews med lokale helte. Lars fra servicehjørnet eller Søren, som slår halvdelene af græsplænerne. Og livredderne nede ved de store bystrande«.

»Interviewer vi kendisser, vil det kun handle om Tisvilde. For eksempel vil jeg hellere tale med Claus Meyer om den tennisrival, han aldrig har kunnet slå, end om madopskrifter. Det kan også være, at jeg får fat i tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der bor her i området. Det er ikke til at vide, hvad der sker«, siger Mikael Bertelsen, hvis program hver dag afløses af forfatter og madanmelder Martin Kongstad (’Bearnaise er dyrenes konge’), der vil sende programmet ’Drinktid’.