Er du forælder? Så er det her guiden, der redder din weekend i København

Du har stadig ikke fundet ud af, om ham julemanden er mest skræmmende eller mest fræk. Men det er der jo endnu tid til at undersøge, tænker du, mens du fortæller ungerne, at I skal i Tivoli. Ungerne går i ekstase over det juleeventyr, som forlystelsesparken forvandles til hvert år på denne tid, og det er da rart, at nogen nyder december.

Da I finder julemanden, og han er iført mundbind, bliver det alligevel for kikset, og du lader børnene om at fortælle ham, hvad de ønsker sig til jul. Tag en gløgg i Brændeskuret i stedet. Den plejer at muntre op.

Tivoli. Vesterbrogade 3, 1630 København V. Fre. kl.11-22, lør.-søn. kl.10-22.