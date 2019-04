1. Enghavevej Sommermarked

Den første lørdag i hver måned fra april til oktober inviterer cafébutikken So last Year - 2nd Hand & Coffee til udendørs loppemarked langs livlige Enghavevej på Vesterbro. Her vil der være sommerlopper samt musik og underholdning i gaden, hvor man også er velkommen til at bidrage med sin egen, hvis man har lyst. Ønsker du selv en stand, kræver det hverken tilmelding eller betaling; der er med andre ord først til mølle på dagen.

Enghavevej Sommermarked. Enghavevej, 1674 København K. Første lørdag i hver måned fra april - oktober kl. 10-16.

2. Veras Market under Buen

Under Bispeengbuen finder du det populære Veras Market, et stort genbrugstøjmarked med op til 70 stadeholdere og knap 3.000 besøgende. I år har de udvidet konceptet, og hver søndag har sit eget tema som eksempelvis ’Disney’ eller tv-serien ’Venner’, ligesom der månedligt er et ekstra marked med fokus på herretøj og interiør.

Foto: Joachim Adrian

Og frygt ej, selv om du ikke er til 00’ernes Nik & Jay-kluns, er der også mulighed for at købe og sælge tøj, der ikke passer ind i temaet.

Veras Market under Buen. Bispeengbuen, 2200 København N. Alle søndage april - november kl. 10-15 undtaget 2. søndag i måneden - ferielukket i juli.

3. Blågårdsgade Loppemarked

På den (næsten) altid solbeskinnede Blågårdsgade på Nørrebro er der udvalgte søndage frem til slutningen af oktober markedsdage, hvor du kan sælge ud af dine ting, samtidig med at der er gode tilbud fra gadens butikker og restauranter. Formålet med markedet er at styrke sammenholdet i kvarteret og sætte fokus på Blågårdsgade som handels- og beboelsesområde. Det er gratis at have en stand, men kræver tilmelding, hvor lokale har førsteret.

Blågårdsgade Loppemarked. Blågårdsgade, 2200 København N. 28. april, 4. maj, 26. maj, 1. juni, 15. juni, 3. august, 1. september og 29. september, alle dage kl. 11-17.

4. Onkel Dannys Loppemarked

Søndag 5. maj begynder den nye sæson hos Onkel Dannys Loppemarked, der ligger på Vesterbropladsen af samme navn, opkaldt efter den danske forfatter Dan Turèll. Her er der garanti for at gøre et godt fund af klæder, kitsch og kunst på loppemarkedet, der efter eget udsagn »har det hele til det halve«.

Arkivfoto: Joachim Adrian

Hold gerne øje med deres facebookside, hvor sommerens markedsdatoer løbende offentliggøres. Stadepladser fås ved at sende en mail til arrangørerne, der kan oplyse nærmere om priser og praktisk info.

Onkel Dannys Loppemarked. Onkel Dannys Plads, 1713 København V. 5. maj kl. 10-16. Flere datoer annonceres på Facebook.

5. Loppemarked på Bryggen

På Islands Brygge kan du lede efter genbrugsfund, mens du nyder solen ved havnen, når der otte gange i løbet af sommeren holdes et kæmpe loppemarked med op til 150 stader. Her finder du loppegenstande langs vandet samt rundt om kulturhuset, og ønsker du selv at være med, kan du købe en stadeplads til 150 kroner. Den billige pris forudsætter dog, at du selv har tøjstativer, borde og andre fornødenheder med, da det ikke er muligt at leje på stedet.

Loppemarked på Bryggen. 22. april, 12. maj, 2. juni, 30. juni, 4. august, 18. august, 1. september og 22. september. En stand koster 150 kroner.

6. Fælledparkens Loppe

På Den Franske Plads på Østerbro bliver der sommeren igennem afholdt Fælledparkens Loppe, der er inspireret af Paris’ grønne parkloppemarkeder.

Arkivfoto: Jens Dresling

Her finder du også et børnehjørne med ansigtsmaling, cupcakepyntning, tøjbytteworkshop og franske brætspil, ligesom der sommeren igennem vil være fællesspisning for områdets familier. Alt det kan du læse meget mere om her. Prisen for en stand på markedet er 175 kroner.

Fælledparkens Loppe. Den Franske Plads, Serridslevvej, 2100 København Ø. 27. april, 26. maj, 22. juni, 10. august, 1. september og 14. september, alle dage kl. 10-16.

7. Københavnstrup

I Nordvest ligger Københavnstrup, et stort udendørs loppemarked, du måske allerede kender fra det tidligere navn ’Loppelunden’. På markedet, der drives af et ægtepar, kan du hver søndag kombinere loppefund med streetfood fra to-tre forskellige foodtrucks, varme og kolde drikkevarer samt is fra Hansens. Der er også prøverum og legeplads for de mindste. En stadeplads koster 250 kroner.

Loppemarked og streetfood i Københavnstrup. Lundebakken 1, 2400 København NV. Hver søndag 28. april - 13. oktober, alle dage kl. 10-16. Ferielukket i juli

8. Frederiksberg Loppetorv

På parkeringspladsen bag rådhuset finder du Frederiksberg Loppetorv, hvor der hver lørdag er en blandet landhandel med tøj og antikviteter. Loppemarkedet er blandt byens mest populære, men også et af de dyrere steder at få en stand, da prisen varierer fra 390 til 660 kroner, alt efter størrelse.

Frederiksberg Loppetorv. Parkeringspladsen bag Frederiksberg Rådhus, mellem Smallegade og Frederiksberg Bredgade, 2000 Frederiksberg. Hver lørdag 6. april - 19. oktober, alle dage kl. 9-15. Grundet Copenhagen Pride Parade er der ikke loppemarked 17. august.

9. Gentofte Loppemarked

Nord for byen ligger et af hovedstadsområdets mest velbesøgte loppemarkeder, nærmere bestemt Gentofte Loppemarked, der afholdes hver søndag fra april til oktober.

Arkivfoto: Anders Rye Skjoldjensen

Her finder du noget af det absolut bedste tøj og brugskunst, og det anbefales, at du bestiller en stand i god tid, da der hurtigt bliver udsolgt. Køber du en stand, støtter du samtidig en god sag, da alt overskud fra markedet går til hjemløse.

Gentofte Loppemarked. Bregnegårdsvej 2, 2920 Charlottenlund. Hver søndag 7. april - 6. oktober, alle dage kl. 7-14.