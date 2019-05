Mors dag på søndag: Her er 5 ting, du kan lave med din mor i København

Mødre, mødre, mødre...

De kan være fraværende, nærværende, kærlige, distræte, unge, gamle, gavmilde, skøre, irriterende, din bedste ven, karrieremindede, hjemmegående...

En mor er ikke bare én ting, men de skal hele tiden forholde sig til samfundets ideer og forventninger til, hvordan de bør være.

Det er hverken nemt eller intuitivt at tage moderrollen på sig, og derfor skal vi sige tak til dem, der alligevel gør sig anstrengelserne.

For faktum er, at der ikke findes menneskeligt liv uden mødre, og derfor skal du fejre mors dag. Og ja ja, det er en amerikaniseret, kapitalistisk og klichéfyldt tradition, men hvem bliver ikke glad for opmærksomhed?

Her kommer vi med 5 bud på, hvordan du kan forkæle din mor, hvis du gerne vil have et alternativ en æske chokolade og en buket fra Interflora.

1 Lagkage på La Glace

Ja, det er måske ikke det mest opfindsomme, men det er en klassiker. La Glace er Danmarks ældste konditori: det åbnede i 1870 og gør stadig sit for at holde en gammeldags stemning ved lige.

Foto: Tobias Nicolai Sportskagen hos La Glace i København.

Sportskagen hos La Glace i København. Foto: Tobias Nicolai

Hvis I ikke allerede har en favorit, skal I bestille Sportskagen, som er konditoriets specialitet. Og bare rolig: den har ikke noget med sport at gøre som sådan. Navnet fik kagen, de den blev lavet første gang til teaterstykket ’Sportsmænd’, der spillede på Folketeatret i Nørregade i 1891.

Mere info her.

La Glace, Skoubogade 3, 1158 København K

2 Moderskabsfortællinger fra udsatte områder

Hvordan er vilkårene for mødre i lande, hvor der ikke nødvendigvis er et velfærdssystem, der scanner, måler, vejer og vaccinerer? Hvordan er det at blive mor i et land, hvor der kan være alvorlige risici og sygdomme forbundet med at være gravid, fødende og nyfødt?

Det kan I bruge dagen til at finde ud af, når Læger uden Grænser lader jordemor Amanda Godballe og sygeplejerske Heidi Strømholt fortælle om deres arbejde med fødsler i nogle af verdens udsatte områder. Det sker på Islands Brygge.

Mere info her.

Kulturhuset på Islands Brygge 18, 2300 København S, 13.30-16.30

3 Udforsk moderrollen på Glyptoteket

Moderen som motiv er ældgammelt. Har du lyst til at give din mor en kulturel og kunstnerisk indsprøjtning, så tag hende med på Glyptoteket, der har lavet en særomvisning om mødre i dagens anledning.

Foto: Jens Hartmann Schmidt Glyptoteket.

Glyptoteket. Foto: Jens Hartmann Schmidt

I vil gå om bord i forskellige afbildninger af moderrollen i museets samling, og de lover, at I både vil se på moderen i guddommelig form, som menneske og som dyr.

Mere info her.

Glyptoteket, Dantes Plads 7, 1556 København V

4 Naturvin i Nordvest

Sig til din mor, at du gerne vil vise hende noget i et af byens stadig mere ’edgy’ og ’up-coming’ kvarterer (de fleste mødre vil gerne føle, de er lidt med på moden, ikk?), og tag hende med til Nordvest.

Derefter tager du hende med i vinbutikken Vin de Table til en omgang naturvinsmagning. De har eksempelvis en vinsmagning med dette navn: ’Naturvin - en introduktion’. Så kommer hun helt sikkert til at have en masse at fortælle kollegaerne om på mandag.

Mere info her.