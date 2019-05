På plænen, stadion eller i biografen? Her kan du se Champions League-finalen lørdag aften

Lørdag står Liverpool og Tottenham over for hinanden i den fireogtresindstyvende finale af den engelske klubturnering, der i år spilles i Madrid. Ibyen har fundet fem steder, du kan se den på skærmen.

Nogle foretrækker måske at gøre det i privaten. Med yndlingstrøjen på og med et solidt greb om en dåseøl. Benene slænget op på bordet ved siden af chipsskålen og med jævnlige udbrud mod tossekassen.

Andre hælder mere til venligt lag. Måske hos en kammerat, måske nede på den lokale, eller måske endda i en biografsal.

Det er ved at være tid til en af årets allerstørste sportsbegivenheder: Champions League-finalen trækker altid millioner af seere til.

I år er det en ren engelsk affære. Tottenham mod Liverpool. I Madrid. Har du endnu ikke besluttet dig for, hvor du skal overvære kampen, kommer vi her på Ibyen med et par bud.

Og hvis du var i tvivl: Der er kampstart klokken 21 dansk tid.

1. Tivoli (Plænen)

Dagens vel nok største event finder sted i Tivoli, hvor kampen vises på storskærm på Plænen.

Selv om kampen først starter klokken 21, bliver løjerne skudt i gang allerede klokken 14. Der vil være bordfodbold, fodboldbane, lykkehjul, photobooth og gymnasielærernes yndlingsværktøj: Kahoot-quiz!

Pressefoto: Tivoli

Efter kampen fløjtes af og vinderne har løftet pokalen, rundes aftenen af med fyrværkerishow.

Tivoli, Vesterbrogade 3, 1630 København V.

2. En tur i biffen

Vil du hellere have varmen indendørs i et blødt biografsæde, kan du besøge Atlas Biograferne i Rødovre, der viser kampen på det store lærred.

Og er du ked af, at det ikke er dig, der spiller på stadion Wanda Metropolitano, kan du i det mindste lade som om, når der fra 17.30 er stor bordfodboldkonkurrence. Her er der mere end blot æren på spil, da der udloves præmier til de bedste.

Arkivfoto: Mikkel Berg Pedersen

Billetter koster 100 kroner inklusive en øl eller sodavand. De kan købes her.

Atlas Biograferne, Rødovre Centrum 96, 2610 Rødovre.

3. Øl og gratis popcorn

Fodbold går ofte hånd i hånd med kolde øl, og for byens barer må det derfor være festaften, når de store kampe ruller over skærmene.

Et af de (mange) ølsteder, der viser lørdagens finale, er Bootleggers i Indre By. Her lover de gratis popcorn hele aftenen, og ja, naturligvis masser af øl. Hele 20 haner har baren nemlig, og her tappes specialøl fra mikrobryggerier over hele verden.

Og husk: Skulle du blive sulten efter mere end popcorn, ligger Torvehallerne lige ved siden af.

Bootleggers Craft Beer Bar, Linnésgade 16D, 1361 København K.

4. Fra rivaler til venner

Fodbold kan få de fleste fans op i det røde felt og gøre selv de bedste venner til fjender. Men noget tyder på, at det ikke er tilfældet denne aften, og at der i stedet er forsonlighed mellem de to fanklubber.

Normalt er det nemlig Liverpool-fanklubben Redmen Family, der holder til på stamstedet The Old Irish Pub i Vesterbrogade. Men da White Hart Danes, Tottenhams fanklub, for kort tid siden måtte aflyse deres planlagte fest på Teglværket, har de fået lov at rykke ind på den irske pub.