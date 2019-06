Undskyld, men hvad foregår der lige her? Ibyen guider til 6 udstillinger, du bør tjekke under Copenhagen Photo Festival

4 Selviscenesatte portrætter

Selv om der på festivalen er værker af en række internationale kunstnere, er der i anledning af 10-års jubilæet særligt fokus på dansk fotografi.

På udstillingen Self-Staged/Selv-iscenesatkan du frem til september opleve 32 af landets dygtigste fotografer, der tæller navne som Politikens Miriam Dalsgaard, Jacob Holdt og afdøde Tove Kurtzweil. Alle sætter de fokus på det fotografiske selvportræt, der med smartphonen har vundet indpas som den mest udbredte portrætform.

Foto: Tove Kurtzweil 'Selvportræt (Selfportrait)' af Tove Kurtzweil.

'Selvportræt (Selfportrait)' af Tove Kurtzweil. Foto: Tove Kurtzweil

Udstillingen åbner på lørdag, men allerede fredag aften er der fernisering, som sker samtidig med udgivelsen af en fotobog med billeder fra udstillingen.

Self-staged/Selv-iscenesat, Teatermuseet i Hofteatret, Christiansborg Ridebane 18, 1218 København K. 8. juni-15. september, tirsdag-søndag 12-16 samt i forbindelse med alle arrangementer, omvisninger mv. i Hofteatret

5 Prøv det selv

Vil du selv opøve dine egne fotografiske evner, eller har du bare brug for ny inspiration til dine projekter, kan du besøge Fotografisk Center, når de over to sessioner inviterer til workshop, der tager udgangspunkt i udstillingen ’Encounters – Nordic Photography Beyond Borders’ med værker af Nanna Debois Buhl, Bára Kristinsdottir, Sandra Mujinga, Johannes Samuelsson og Miia Autio.

Her vil de to foto- og billedkunstnere Lisbeth Johansen og Ida Arentoft give undervisning samt en introduktion til udstillingen, hvorefter I bliver stillet en fotografisk opgave og får mulighed for at give konstruktiv feedback til hinanden. Tilmelding sker via mail senest 9. juni og koster 500 kroner.

Workshop i fotografi på Fotografisk Center, Staldgade 16, 1699 København V. 12. juni 17.30-20.30 og 16. juni 16.30-19.30

6 Art walks gennem byen

Kan du slet ikke finde hoved og hale i programmets mange udstillinger? Det kan være svært at vælge, så i stedet kan du lade Copenhagen Photo Festival guide dig.