Guide: Her er 5 steder i København, hvor du kan plukke hyldeblomster

Det er tid til at lave hyldesaft- og eddike. Afsted med dig.

Er du en af dem, der i smug gladelig plukker blomster fra naboens have?

Det er desværre ikke helt lovligt, medmindre de i forvejen rager ind over din grund, så vil du være helt sikker på ikke at komme i klemme med naboen, kan du i stedet besøge en af byens mange parker, hvor det er helt lovligt samle – eller sanke, som det også hedder – så længe det sker med omtanke.

1. Valbyparken

I Valbyparken i byens Sydhavn er du garanteret en god byhøst af skvalderkål, løgkarse, solbær, ribs og hyld.

Parken er en af byens største, og bliver børnene trætte af at sanke, kan de i stedet finde ro på parkens naturlegeplads eller tage på kig i en af de mange temahaver, der blandt andet tæller et område med 12.000 roser.

Valbyparken, Hammelstrupvej 100, Kbh. SV

2 Utterslev Mose

Gør et stop på løbeturen i Utterslev Mose, der forener forstæderne Gladsaxe, Søborg, Bispebjerg og Brønshøj, for ud til stierne vokser der masser af hyld.

Faktisk er området så rigt på disse blomster, at der skulle være saftevand nok til hele sommeren – men husk nu rådet om at efterlade lidt til din nabo, så der er flere, der kan få glæde af herlighederne.

Utterslev Mose, Mosesvinget, Kbh. NV

3 Amager Fælled

I sidste uge kunne Ibyen skrive om Selinevej, byens populære blomstereng, der netop er åbnet for en ny sæson med gratis pluk selv-blomster. Planen er på sigt at omdanne området til byskov, og i fremtiden vil det hos konceptet Copenhagen Food Forest blive muligt at købe gamle sorter af blandt andet mirabeller og hyld.

Kan du ikke vente, finder du blot et stenkast derfra Amager Fælled, der bugner med hyld, men altså også med adskillige andre vildtvoksende planter og træer som eksempelvis havtorn, ramsløg og rønnebær.

Amager Fælled, Artillerivej 73B, Kbh S

4 Grøndalsparken

I de grønne områder langs togskinnerne ved Grøndal Station finder du store skærme hyldeblomster, du kan bruge med det samme eller måske eddikesylte til vinteren.

Stationen ligger lige ved Grøndalsparken, og når det bliver sensommer, fyldes den desuden med brombær på flere kæmpestore brombærbuske samt spisekastanjer langs med stierne.

Grøndalsparken, Vanløse

5 Skydebanehaven

Vidste du, at hyldeblomster ikke kun findes i forstadsområdernes store parker, men også kan sankes midt på Vesterbro?

I den grønne Skydebanehaven mellem Istedgade og Vesterbrogade vokser hyld langs den bemandede legeplads, der er en af bydelens største og mest populære, og som på sommerens varmeste dage fyldes med vandplaskende børn i parkens store soppebassin.

Skydebanehaven, Absalonsgade 12, Kbh V