Tre tips til din uge: Tag til DM i ladcykel i weekenden

Guiden gælder fra 12. august til 18. august 2019.

Lyt!

Onsdag til fredag kan du tage forbi Lost Lands Festival for eksperimenterende elektronisk musik, der i år løber af stablen for fjerde gang. Det sker på spillestedet Mayhem på Ragnhildsgade mellem Ydre Nørrebro og Østerbro, hvor der på plakaten er navne som Source Direct, Erika de Casier og Jeuru.

Mens du lytter til koncerterne, kan du opleve lysinstallationer af de danske kunstnere Alice Topsøe Jensen og Paloma Cuesta, og der er desuden en række gratis artist talks. Dagsbilletter ligger på 70-120 kroner, mens en partoutbillet koster 200 kroner.

Kør!

De fylder det hele på cykelstierne og kører altid mindst 10 kilometer i timen langsommere end os andre: Selv om det egentlig er et ganske praktisk køretøj og op mod 20.000 danskere ejer en, er ladcyklen et af de hyppigste ofre for københavnerbrok.

Denne lørdag kan det dog være, at farten skrues op en smule, for her er det nemlig blevet tid til det 10. års jubilæum for Svajerløbet, danmarksmesterskaberne i ladcykel, der afholdes i Sydhavnens Boxland. Der dystes i både to- og trehjulede samt i de gamle Long Johns, og alle kan stille op - både enkeltvist og i hold til den store svajerstafet, så du kan godt skynde dig at samle et hold.

Spis!

Bryggeriet, baren og restauranten Broaden & Build kan nu klappe sig selv på skulderen over at have modtaget Det Økologiske Spisemærke i sølv, der vidner om, at køkkenet er op til 90 pct. økologisk.

Passionen for økologi deler de med burgertankstationen Gasoline Grill, hvorfor de to er gået sammen om at lave en 100 pct. økologisk menu, der blandt andet lover en double butter burger og fried fermented potatoes. Menuen serveres til ’Sundaze’ på Refshaleøen søndag 12-17, hvor der også vil være kolde øl i lange baner.