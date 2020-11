Cheesesteaks, donuts og mac’n’cheese: Vi guider til amerikansk takeaway til dit præsidentvalg derhjemme

Godt oppe nordpå langs den amerikanske østkyst kan de et eller andet med skaldyr. Og kongen (undskyld, jeg ved godt, at de ikke kan lide sådan nogle royale typer over there) over dem alle må være hummeren.

I Maine blander de det dampede søde hummerkød med mayonnaise og evt. lidt sprød selleri for derefter at putte blandingen i smørstegte rolls. Og sådan minder kreationen jo på mange måder om en ualmindelig dekadent amerikansk pendant til den danske kradser.

Hos Hooked, der har flere forskellige filialer rundtomkring i byen, gør de de såkaldte down-easters kunsten efter ved at putte hummeren i en aflang briochebolle, men inden da er kødet blevet vendt med brunet smør, mayo, purløg og citronsaft. Herligheden toppes med friterede løg, og sådan en håndholdt sag koster 125 kroner.