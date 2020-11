Ibyen tipper: Sådan har du nok ikke drukket gløgg før

Hver uge gennemtrawler Ibyen-redaktionen Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger en række bud til din uge i byen. Få dem direkte i din indbakke ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Drik!December nærmer sig med hastige skridt, og byens cafeer og vinstuer er derfor allerede tyvstartet med gløggen. Skal din gløggbrandert foregå i højere luftlag end normalt, tilbyder Kulturtårnet ved Knippelsbro som noget helt nyt, at du og op til fem af dine venner kan booke et helt dæk for jer selv. Det koster 450 kroner i timen, og så får I det helt for jer selv med gløgg, snacks og mulighed for at tilkøbe æbleskiver med 360 graders udsigt over Københavns Havn. Og nu vi er ved julen: Tjek vores guide til, hvordan du undgår, at julefrokosten med maks 10 gæster bliver dødssyg i år - og få overblikket over, hvilke af årets juletraditioner der er aflyst.

Se!Måske du skal en tur på museum i denne uge? Glyptoteket har netop slået dørene op for udstillingen ’Paul Gauguin – Hvorfor er du vred?’, der får fem hjerter af vores kunstanmelder Mathias Kryger. Som han skriver: »Glyptotekets syvende monografiske udstilling med Paul Gauguin nogensinde pakker denne liderbasse af en fransk kunstner ind i oplysende og følsom kolonikritik. Det er forbilledligt kurateret (...) Jeg er overbevist om, at andre Gauguin-elskere også vil mene, at Gauguin aldrig har smagt bedre, end han gør her«.