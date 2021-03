Savner du fitness og yogatimerne? Her er en håndfuld tips

Du er virkelig ikke den eneste, der har erhvervet sig en musearm. Du har prøvet med diverse ergonomiske tiltag fra Netdoktor, men musemåtte og håndledsstøtte hjælper ikke. Nu sætter du din lid til yoga, selv om du har svoret, at det ikke var dig. Find dig et lille gemt hjørne i Landbohøjskolens Have, og prøv øvelsen urdhva baddhanguliyasana.

Ja, det lyder jo ligetil med den mundrette øvelse. Stræk armene over hovedet, skyd brystkassen frem, saml så hænderne, og vend håndfladerne mod den Almægtige, og få strakt de efterhånden meget stive håndled.

Landbohøjskolens Have. Bülowsvej 17, Frederiksberg

»Moooor, hvordan bøjer man sprechen i præteritum konjunktiv?«. »Ich weiß nicht!«, svarer du lettere irritabelt. Det er heller ikke nemt at huske, mens man laver frokost til hele familien, fordi far åbenbart har virkelig travlt lige ved frokosttid ... surprise. Det er sjovt, at arbejdet også presser sig på igen omkring 18.30. Du har brug for at sætte hjernen i blød og koble helt af.

Tag et smut i Valbyparken, og sæt en meditation i gang. Træk vejret laaaangsomt ind gennem næsen, mærk maven udvide sig, og pust så langsomt ud gennem munden, og mærk, hvordan navlen trækker sig ind mod ryggen – du er nu et skridt nærmere deep relaxation.