Hvem skal nomineres? Indstil dine københavner-favoritter til Ibyen-prisen

Til maj skal vi, traditionen tro, uddele Ibyen-prisen. Nu er vi nået til 2018-udgaven.

Det glæder vi os voldsomt meget til, men inden vi går rigtigt i gang, vil vi meget gerne have jeres input. For inden længe starter afstemningen om, hvem der skal vinde de hjerteformede statuetter. Men hvem skal indstilles til en nominering? Der vil vi gerne høre jeres bedste bud.

Vi fokuserer på seks skarpe kategorier, som vi mener repræsenterer livet i København:

Årets Restaurant

Årets Café

Årets Bar

Årets Musiknavn

Årets Sted i Byen

Årets Københavner

Indstillingsrunden løber fra fredag 6. april kl. 10 til søndag 15. april kl. 22. Ibyen-redaktionen og Politikens kritikere vurderer efterfølgende alle de indstillede og finder frem til nominerede i de seks kategorier.

Du kan skrive ét navn eller sted i hver kategori. Hvis du gerne vil begrunde dine indstillinger, kan du skrive en sætning eller to i samme tekstfelt.

Holder vi så en fest, når alle priserne skal uddeles? Ja, selvfølgelig gør vi det. Det bliver fredag 25. maj 2018 i Pumpehusets Byhave. Meld dig til eventet på Facebook her.

Vi disker op med en god håndfuld koncerter, billige bajere og skøn fredagsstemning. Det glæder vi os rigtig meget til at fortælle mere om, og under alle omstændigheder håber vi meget på at se jer, kære læsere.

Men i allerførste omgang skal vi altså have fundet ud af, hvem der overhovedet skal komme i betragtning til at blive nomineret. Og det håber vi, I vil være med til.