Stem på dine favoritter: Her er alle de nominerede til Ibyen-prisen 2018

Hvem har gjort noget ganske særligt for København i det forgangne år? Hvilken restaurant er den bedste i byen? Hvor drikker man de bedste cocktails eller den sjoveste vin? Og hvilket nye byrum er det fedeste i hovedstaden?



Det skal vi til at finde ud af. Og I skal hjælpe os, kære læsere. I har allerede indstillet en masse navne (mange tak for det), og vi har nu på redaktionen udvalgt 30 nominerede fordelt på seks kategorier:

Årets restaurant, Årets café, Årets bar, Årets sted i byen, Årets musiknavn og selvfølgelig Årets københavner.

Herunder kan I læse mere om alle de nominerede. Og så selvfølgelig stemme på jeres favoritter i de forskellige kategorier. Afstemningen løber frem til midnat søndag 13. maj.

Vinderne afsløres til prisuddelingen for Ibyen-prisen 2018, der finder sted fredag 25. maj fra kl. 16.30 og resten af aftenen i Byhaven Pumpehuset lige ved Vesterport St. Her holder vi en kæmpe fest med flere koncerter, dj's, konfettikanoner og øl i hanerne.

De optrædende musikere vil blive afsløret løbende, men vi er rigtig glade for at fortælle, at den første koncert bliver med den unge danske sangerinde Jada, som har taget os med storm med sin overlegne musikalitet og gode sange.

Vi håber meget, at I har lyst til at deltage. Find Facebook-eventet her.

Og nu til afstemningen. Læser du dette på din mobiltelefon eller håndcomputer, så vær opmærksom på, at du skal klikke på den lille pil ud for de enkelte nominerede, hvis du vil læse mere - og for at stemme.

Vær i øvrigt lige helt sikker, før du trykker stem, for der kan kun stemmes én gang pr. ip-adresse.

Årets restaurant

Årets café

Årets bar

Årets sted i byen

Årets musiknavn

Årets københavner

OBS. Vi monitorerer og korrigerer for snyd.