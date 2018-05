Koncerter og prisuddeling: Vær med til at fejre Ibyen-prisen 2018 i Byhaven Pumpehuset

Så, folkens.

Afstemning til Ibyen-prisen 2018 er slut, og vi er nu i gang med at tælle alle jeres stemmer, så vi kan finde vinderne i kategorierne Årets restaurant, Årets café, Årets bar, Årets sted i byen, Årets musiknavn og ikke mindst Årets københavner.

Og til en prisuddeling hører der sig selvfølgelig en storslået prisuddelings-fest, det siger sig selv.

I den forbindelse har vi fået lov til at låne Byhaven ved Pumpehuset fredag 25. maj, hvor vi fra kl. 16.30 og resten af aftenen har arrangeret en god håndfuld koncerter. Den fabelagtige rapper Per V kommer som konferencier til at styre showet, mens vores helt egen Lucia Odoom vil dj'e mellem koncerterne og de seks prisuddelinger.

Allerede nu kan vi løfte sløret for de to første optrædende: Den fremadstormende danske sangerinde Jada, som har taget os med storm med sin overlegne musikalitet og gode sange, og den københavnske duo Fool, der består af produceren Jabs og sangeren Adrian. Sammen laver de organisk R&B-'et popmusik med melodier, der er lige til at synge med på.

De to sidste koncert vil blive afsløret på dagen, og vi håber meget, at I har lyst til at feste med os. Tilmeld dig eventet på Facebook her.