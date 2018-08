Klummeskribent Sandie Westh: Jeg er ekstatisk ved tanken om at kunne se Netflix uden at skulle leve med den der gnavende dårlige samvittighed over, at solen brager ned udenfor

»Nu må vi ikke brokke os, nu hvor sommeren endelig er kommet!«.

Hvis jeg havde en femmer for hver gang, jeg har hørt nogen ytre den sætning i løbet af de seneste tre måneder, så ville jeg personligt finansiere Donald Trumps Space Force, en hængebro til Bornholm og en ekstra uges ferie til samtlige mennesker i Danevang.

Og jeg har faktisk ikke brokket mig én eneste gang. I hvert fald ikke sådan rigtigt.

Jeg har flere gange overvejet, om uanede mængder sved under brysterne er grund nok til en sygemelding

Et kærlighedsbarn mellem Sibirien og Antarktis

Indrømmet, jeg har da været fristet til at skrive en af de der dødenerverende statusopdateringer på Facebook om, hvordan jeg aldrig nogensinde har bedt om at bo i Skandinaviens svar på Bangkok, de nætter jeg har ligget og vendt og drejet mig og ikke har kunnet sove, mens nogle unge piger nede på gaden har sunget så hjerteligt med på Mariah Careys ’Emotions’, at jeg har været to dåsebajere fra at støde til dem, men jeg har ikke gjort det, altså brokket mig, for sådan er det at være dansker: Man brokker sig ikke, når varmen først er her, fordi vi ni måneder om året lever i noget, der mest af alt minder om et kærlighedsbarn mellem Sibirien og Antarktis.

Råkolde vinterdage og frossent gear

mikroportræt Sandie Westh Alder og beskæftigelse? »31 år og radiovært«. Hvad skal du ud i byen og indlede dit efterår med? »Jeg skal noget så dødlækkert som at gå en tur i Botanisk Have, det er et af mine yndlingsspots om efteråret«. Ud over første morgen med jakke hvad indvarsler så, at den ny sæson er på trapperne? »Solen klokken 5.15 om morgenen, når jeg står op! Hvordan den hænger lavere og lavere på himlen. En lavthængende efterårssol er noget af det smukkeste, men også noget af det mest frustrerende, for det er virkelig svært at få et godt Instagram-billede af sådan en fætter«. Hvad er dit bedste minde fra denne tørre, varme og ufatteligt lange sommer? »Britney på Skanderborg er nok ikke mit bedste minde, men nok mit stærkeste. Når jeg om 10 år ser tilbage på sommeren 2018, vil jeg med garanti tænke tilbage på, hvordan jeg så et af poppens største ikoner falde fra hinanden midt i bøgeskoven. Det var vanvittigt«. Vis mere

Hver gang jeg bare så meget som har tænkt på at brokke mig, har jeg skænket en tanke til alle de gange, jeg i vinter kom ud til min frosne cykel klokken 6 om morgenen, satte mig op og konstaterede, at gearene havde sat sig fast, så jeg altså måtte hjule derudad som en overivrig cykeljubelidiot, der var alt, alt for glad for at cykle.

Det er i øvrigt noget af det bedste at betragte: sådan en råkold vinterdag, hvor samtlige københavnere lige træder i pedalerne, som gjaldt det vores liv, fordi gearene er frosset fast efter nattens kummefrysertemperaturer. Det ser altså fuldstændig blændende ud. Ikke desto mindre er det ikke noget, jeg ligefrem decideret ser frem til, og derfor har jeg haft brokkegenet begravet hen over sommeren, selv om jeg flere gange har overvejet, om uanede mængder sved under brysterne er grund nok til en sygemelding.

Det første efterårstegn

Lad os bare konstatere det åbenlyse: Det har været en sommer ud over det sædvanlige. En cykeltur fra DR ind til Højbro Plads har nærmest krævet skiftetøj, og solcreme er gået fra at være et remedium til at være en livsstil.

Derfor blev jeg grebet af fuldstændig uforfalsket lykke, da jeg i morges klokken seks satte mig op på min cykel for at køre på arbejde og lave morgenradio.

For første gang i flere måneder fiskede jeg min marineblå frakke op af min prætentiøse Museum of Modern Art-mulepose og iførte mig den, mens jeg noterede mig en henrykkelse over at mærke den første flig af efterår nærme sig. På min tur fra Christianshavn til DR strøg den kølige morgenvind hen over mit ansigt, og jeg havde det, som om jeg ikke havde mærket frisk vind siden engang i slut-1990’erne.

Livet er ét langt ambivalent forhold til alle årstider

Sommeren er gudskelov ikke helt slut endnu, men forventningens glæde om et efterår, der maler bladene i bybilledet orange, og som fylder stierne med kastanjer, gør mig decideret lykkelig. Derudover bliver jeg ekstatisk ved tanken om at kunne se Netflix uden at skulle leve med den der gnavende dårlige samvittighed over, at solen brager ned udenfor.

Jeg glæder mig helt ekstremt meget til efterår i København, hvilket I i øvrigt gerne må minde mig om, at jeg gjorde, når jeg i oktober bakser op over Langebro i den første efterårsstorm, mens slagregnen bevæger sig hele vejen ind igennem mine bukser og ind til mine trusser.

Sådan er det at være dansker. Livet er ét langt ambivalent forhold til alle årstider, og jeg kan slet ikke vente.