Der er så mange ting at glæde sig til, når corona er overstået. Her er min liste

Jeg glæder mig til at se dig.

Dit smil, når du går under kirsebærtræerne i blomst, og glimtet i dine øjne, når du får øje på en ven, som du løber hen og krammer. Jeg glæder mig til at se dig sidde på café med din mormor og sludre over en kop kaffe og et glas chardonnay, mens folk vandrer forbi arm i arm, nyforelskede, gammelforelskede, glade.

Jeg glæder mig til, at folk tager tæpper med og sætter sig i Fælledparken og nyder den første rigtige forårssol, og jeg glæder mig til, at min moster Anna ringer og fortæller om et rasende godt foredrag, hun netop har været til. Jeg glæder mig til, at mine fastre serverer kaffe og kiks i deres have til sommer, hvor vi skal sidde tæt op ad hinanden og diskutere, hvor mange æbler der mon kommer på træet oven på et ægte uår.