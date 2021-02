Storcentrene står øde hen. Men her er stadig åbent for mig og andre flakkende sjæle

Nik og Jays ’Ta’ mig tilbage’ spiller højt i de tomme gange i Field’s.

Jeg har taget metroen til Ørestad kun for at gå i Bilka. Jeg er så rastløs og træt af at gå ture, at købetrangen har taget over: Jeg vil se på varerne, holde dem i mine hænder og ikke lægge den i en virtuel indkøbskurv.

For at komme hen til Bilka går jeg gennem centrets hovedindgang. Alle butikkerne er lukket, gitrene er rullet ned, og her er langt mere affolket, end der plejer at være i et storcenter.

Først giver det mig en uncanny postapokalyptisk fornemmelse, som at gå rundt i en kulisse, hvor produktionen har glemt at slukke for lys og lyd. Men samtidig slår det mig, at stemningen er præcis, som jeg husker den: Storcentret ligger varmt, oplyst og med musik spillende i surroundsoundhøjtalere.

»Tilbage i dagene, hang vi altid ud på bymidten. Der var intet at lave, men der var altid ild i den«, rapper Nik i højtalerne inde på dametoilettet, hvor musikken spiller lige så højt som på gangene.