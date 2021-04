Snart holder jeg en begravelsestale for min ungdom

Kan man få valgmuligheden: New game – Random shuffle med sin tilværelse, eller findes det kun i syvkabale på nettet?

Det irriterende ved at være i tyverne under en pandemi er, at jeg ved, at min situation ikke er alvorlig, men det føles sådan. Jeg savner dengang, man blev inviteret til arrangementer, indtil jeg kommer i tanker om, at jeg, sidste gang det skete, blev tildelt en 4-årig bordherre, der hed Svend, og som lå nede under bordet under hele middagen.